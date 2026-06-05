सपनों को सच करने दिल्ली आई थी श्रुतिका, नौकरी लगने से पहले ही अग्निकांड में गई जान

हादसे की खबर मिलने के बाद मुंबई में श्रुतिका के दोस्तों और साथ पढ़ने वाले छात्रों ने उन्हें याद करते हुए एक श्रद्धांजलि सभा रखी। इस दौरान सभी ने उनके साथ बिताए अच्छे पलों को शेयर किया। दोस्तों का कहना था कि श्रुतिका हमेशा हंसमुख रहती थीं और हर किसी की मदद के लिए तैयार रहती थीं। उनके अचानक चले जाने पर किसी को यकीन नहीं हो रहा है। उन्हें जानने वाले लोग आज भी यही कह रहे हैं कि श्रुतिका जैसी दोस्त और इंसान को भुला पाना आसान नहीं होगा।