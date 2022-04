महंगाई और बेरोजगारी को लेकर राहुल ने केंद्र पर बोला हमला, बताया 'न्यू इंडिया का न्यू नारा'

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और केरल से सांसद राहुल गांधी एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावार हैं। राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार को अलग-अलग मुद्दे पर घेरते आ रहे हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर राहुल गांधी ने निशाना साधते हुए न्यू इंडिया का न्यू नारा बताया है।

कांग्रेस नेता और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी आए दिन केंद्र की मोदी सरकार पर विभिन्न मुद्दों को लेकर हमलावर रहते हैं। फिर चाहे वो किसानों का मुद्दा हो या फिर बेतहाशा बढ़ती महंगाई या फिर मोदी सरकार की गलत नीतियां। हर मोर्चे पर वे केंद्र को जिम्मेदार बताते रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को एक बार फिर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। लगातार महंगाई और रोजगार के मुद्दे पर केन्द्र पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने न्यू इंडिया पर तंज कसा है। इतना ही नहीं उन्होंने न्यू इंडिया का न्यू नारा भी बताया है। बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी ने पीएम मोदी के मास्टरस्ट्रोक को लेकर निशाना साधा था।

