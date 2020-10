PM Modi ने की हवा से पानी बनाने की बात, Rahul Gandhi ने बनाया मजाक और शुरू हुआ विवाद

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूछे गए एक सवाल के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ( Rahul Gandhi tweet ) की टिप्पणी ने तकरार छेड़ दी है। दरअसल, प्रधानमंत्री मोदी ने एक वैश्विक पवन ऊर्जा के सीईओ के साथ बातचीत के दौरान यह पूछा कि क्या पवन ऊर्जा के जरिये से हवा से पानी बनाया जा सकता है, इस पर राहुल गांधी ने मजाक उड़ाया।

इस तकरार के बाद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ट्विटर पर एक-दूसरे को जमकर ट्रोल कर रहे हैं। राहुल ने पीएम मोदी और वेस्टस के सीईओ हेनरिक एंडरसन की बातचीत का वीडियो शेयर करने करते हुए ट्वीट में लिखा, "भारत के लिए असल खतरा यह नहीं है कि हमारे पीएम को समझ नहीं है, बल्कि खतरा तो इस बात का है कि उनके आसपास किसी में भी उन्हें कुछ बताने की हिम्मत नहीं है।"

The real danger to India isn’t that our PM doesn’t understand. It’s the fact that nobody around him has the guts to tell him. pic.twitter.com/ppUeBeGwpk

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस सांसद जवाब देते हुए ट्वीट में लिखा, "राहुल गांधी के आसपास किसी में भी यह कहने की हिम्मत नहीं है कि वह समझते नहीं हैं। जहां राहुल पीएम मोदी के विचारों का मजाक उड़ा रहे हैं, दुनिया की दिग्गज कंपनी के सीईओ ने उनकी सराहना की है।" इतना ही नहीं, गोयल ने अपने ट्वीट में विदेशी मीडिया हाउस के हवा से पानी निकालने का हवाला देने वाला एक लिंक भी शेयर किया है।

वहीं, भाजपा आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने राहुल को 'एंटाइटल्ड ब्राट' और 'क्लूलेस' बताते हुए लिखा, "अज्ञानता का कोई इलाज नहीं है और राहुल को लगता है कि जैसे वह है, पूरी दुनिया में वैसे ही सब हैं।" उन्होंने आगे लिखा, "वह पीएम मोदी के विचारों का तब मजाक उड़ा रहे हैं, जब विश्व की दिग्गज पवन ऊर्जा कंपनी के सीईओ ने उन्हें प्रेरणादायक कहा है। वीडियो की अंतिम बाइट को खुद पोस्ट करें।"

Rahul ji tomorrow morning please get up at night & read the two scientific papers that I have attached herewith.

Though I’m sure you won’t understand the complexity of the subject looking at the condition of your non functioning mental “Turbines”!! https://t.co/sDxA0o7yN4 pic.twitter.com/J2ZhERegSp