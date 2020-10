Ram Vilas Paswan के निधन से दुखी पीएम मोदी बोले- मैंने एक दोस्त और हमदर्द को खो दिया

नई दिल्ली। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और बिहार के कद्दावर नेता राम विलास पासवान ( Ram Vilas Paswan ) का गुरुवार को निधन हो गया। वह 74 वर्ष के थे। पासवान के निधन तमाम दिग्गजों ने शोक व्यक्ति किया है। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम विलास पासवान के निधन पर गहरा दुख जताते हुए ट्वीट किया कि उन्होंने एक सच्चा मित्र व हमदर्द खो दिया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान के साथ अपने कामकाज को एक अविश्वसनीय अनुभव करार देते हुए लिखा कि उनके निधन से देश में पैदा हुए शून्य की भरपाई नहीं हो सकती। पीएम मोदी ने पासवान के निधन की सूचना मिलने के बाद तीन ट्वीट किए।

I am saddened beyond words. There is a void in our nation that will perhaps never be filled. Shri Ram Vilas Paswan Ji’s demise is a personal loss. I have lost a friend, valued colleague and someone who was extremely passionate to ensure every poor person leads a life of dignity. pic.twitter.com/2UUuPBjBrj — Narendra Modi (@narendramodi) October 8, 2020

अपने पहले ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा, "मेरे पास इस दुख को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं हैं। हमारे देश में अब एक शून्य आ गया है जो शायद कभी नहीं भर पाएगा। श्री राम विलास पासवान जी का निधन मेरे लिए एक व्यक्तिगत क्षति है। मैंने एक दोस्त, मूल्यवान सहयोगी और गरीबों के ऐसे हमदर्द को खो दिया है, जो यह सुनिश्चित करने के लिए बेहद भावुक थे कि हर गरीब व्यक्ति गरिमा का जीवन जिये।"

Shri Ram Vilas Paswan Ji rose in politics through hardwork and determination. As a young leader, he resisted tyranny and the assault on our democracy during the Emergency. He was an outstanding Parliamentarian and Minister, making lasting contributions in several policy areas. pic.twitter.com/naqx27xBoj — Narendra Modi (@narendramodi) October 8, 2020

प्रधानमंत्री मोदी ने अगले ट्वीट में पासवान के साथ अपनी तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, "श्री राम विलास पासवान जी ने कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के माध्यम से राजनीति में कदम रखा। एक युवा नेता के रूप में उन्होंने आपातकाल के दौरान अत्याचार और हमारे लोकतंत्र पर हमले का विरोध किया। वह एक उत्कृष्ट सांसद और मंत्री थे, जिन्होंने कई नीतिगत क्षेत्रों में स्थायी योगदान दिया।"

Working together, shoulder to shoulder with Paswan Ji has been an incredible experience. His interventions during Cabinet Meetings were insightful. From political wisdom, statesmanship to governance issues, he was brilliant. Condolences to his family and supporters. Om Shanti. — Narendra Modi (@narendramodi) October 8, 2020

पीएम मोदी यहीं नहीं रुके और अगले ट्वीट में लिखा, "एक साथ काम करना और पासवान जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना एक अविश्वसनीय अनुभव रहा है। मंत्रिमंडल की बैठकों के दौरान उनके हस्तक्षेप व्यावहारिक थे। राजनीतिक ज्ञान, राज्य-कौशल से लेकर शासन के मुद्दों तक वह प्रतिभाशाली थे। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदना। ओम शांति।"