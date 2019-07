नई दिल्ली। वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को लोकसभा में शून्य काल के दौरान किसानों का मुद्दा उठाते हुए मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्‍होंने कहा कि देश भर के किसान कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार को इसकी चिंता नहीं है।

Rahul Gandhi in Lok Sabha: I would like to request the Central govt to direct RBI to consider the moratorium by Kerala govt & ensure that banks don't threaten farmers with recovery notice. https://t.co/VNw8iC0nlz