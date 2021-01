राहुल गांधी बोले- किसी समस्या का हल नहीं हिंसा, वापस हों कृषि-विरोधी कानून

नई दिल्ली। किसान की ट्रेक्टर रैली के बेकाबू हो जाने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है और इस कानून को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है। चोट किसी को भी लगे, नुकसान हमारे देश का ही होगा। देशहित के लिए कृषि-विरोधी कानून वापस लो! उल्लेखनीय है कि आंदोलनकारी किसान लाल किले तक पहुंच गए हैं और पुलिस उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है।

किसानों ने आज हिंसक रुख अख्तियार कर लिया

आपको बता दें कि कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग पड़े किसानों ने आज हिंसक रुख अख्तियार कर लिया। राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने के दौरान पुलिस के साथ आईटीओ समेत कई जगह पर उनकी झड़प हुई। हिंसा पर उतारू किसानों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले दागने पड़े। पुलिस द्वारा दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दिए जाने के बावजूद उन्होंने निर्धारित समय एवं शर्तो का पालन नहीं किया और उग्र हो गए। ट्रैक्टर रैली के दौरान करनाल बाईपास, मुकारबा चौक, ट्रांसपोर्ट नगर, अक्षरधाम, गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर के रास्ते उन्होंने दिल्ली में प्रवेश किया। कई जगह लगे बैरिकेड को उन्होंने हटा दिया। पुलिस के साथ झड़प करते कुछ किसानों के हाथों में तलवार भी देखी गई।

#WATCH: Security personnel resort to lathicharge to push back the protesting farmers, in Nangloi area of Delhi. Tear gas shells also used.#FarmLaws pic.twitter.com/3gNjRvMq61