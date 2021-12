राहुल गांधी का सरकार पर हमला, कहा- हमारे पास है मारे गए किसानों की लिस्ट, सरकार को मुआवजा देने में क्यों आ रही शर्म

राहुल गांधी का कहना है कि जब पीएम मोदी ने कृषि कानून लाने को अपनी गलती मान लिया है तो शहीद किसानों के परिजनों को मुआवजा देने में शर्म किस बात की है।

rahul gandhi say we have list death farmer gov should pay compensation