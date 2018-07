राहुल गांधी ने पीएम मोदी को दिया जवाब, प्यार से करेंगे आपके नफरत का सामना

नई दिल्ली: लोकसभा में प्रधानमंत्री को अचानक गले लगाने से उपजे विवाद पर पहली बार खुद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का बयान आया है। इस घटना के एक दिन बाद यानि शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि वह पीएम मोदी की नफरत व गुस्से का सामना प्यार और संवेदना से करेंगे।

प्यार से करेंगे नफरत का सामना

कांग्रेस अध्यक्ष ने ट्वीट किया, 'संसद में कल की बहस का बिंदु था कि प्रधानमंत्री अपने अफसाने बनाने के लिए हमारे कुछ लोगों के दिलों में घृणा, भय और क्रोध का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम यह साबित करने जा रहे हैं कि सभी भारतीयों के दिलों में प्यार और संवेदना ही राष्ट्र निर्माण का तरीका है।'

The point of yesterday’s debate in Parliament..



PM uses Hate, Fear and Anger in the hearts of some of our people to build his narrative.



We are going to prove that Love and Compassion in the hearts of all Indians, is the only way to build a nation.