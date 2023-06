Raj Thackeray: राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के सीएम लिखी चिट्ठी लिखी, रखी ये मांग

Submitted by:

Raj Thackeray wrote a letter to the CM of Maharashtra: रोजगार के मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के मुखिया राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के सीएम को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार के कौशल, रोजगार, उद्यमिता एवं नवाचार विभाग से रोजगार के मुद्दे पर ध्यान देने की मांग की है। राज के अनुसार, यह विभाग बड़े आंकड़े में रोजगार मेले और परामर्श शिविर आयोजित करता है। किन्तु इस विभाग में पर्याप्त मेनपावर की कमी की वजह से सभी कंपनी प्रतिष्ठानों का रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। इसलिए, महाराष्ट्र में मराठी युवाओं को कई संस्थानों में हो रही भर्ती के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं होती है।