मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते तो फिर राजनीति क्यों आ रहे रजनीकांत ? जानें वजह

नई दिल्ली। अभिनेता से राजनेता बने रजनीकांत ( Rajinikanth ) ने गुरुवार को यह कहते हुए कि वह सत्ता की खातिर राजनीति में नहीं आ रहे हैं, उन्होंने खुद को तमिलनाडु ( Tamil nadu ) के मुख्यमंत्री पद की दौड़ से बाहर बताया।

साथ ही कहा कि प्रणाली में बदलाव की तत्काल आवश्यकता है। तमिल सुपरस्टार ( Tamil superstar Rajinikanth ) ने मीडिया को संबोधित करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री के पद में कोई दिलचस्पी नहीं थी।

उनकी राजनीतिक पार्टी और सरकार, अगर सत्ता में आती है, तो उनके पास अलग-अलग नेता होंगे।

Rajinikanth in Chennai: If change in politics and government does not happen now, it will never happen. pic.twitter.com/laqTg0wTbO

उन्होंने कहा कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए उनकी पार्टी के 60-65 फीसदी उम्मीदवार 45-50 की आयु वर्ग के होंगे। शेष सीटें अन्य पेशेवरों, न्यायाधीशों और पूर्व आईएएस अधिकारियों जैसे 'अच्छे लोगों' को दी जाएंगी।

इससे पहले रजनीकांत ने कहा कि उनकी पार्टी साल 2021 के चुनावों में मजबूत बुनियादी ढांचे और पैसे की ताकत वाली दो बड़ी शक्तियों का सामना करने जा रही है।

संवाददाताओं को संबोधित करते हुए रजनीकांत ने कहा कि वह राजनीति में बदलाव लाना चाहते हैं।

Rajinikanth in Chennai: I have never thought of the Chief Minister's post. I only want a change in politics. https://t.co/Eh7rxp7VDn pic.twitter.com/bukPd4Pvk2

डीएमके और इसके अध्यक्ष एम.के. स्टालिन का नाम लिए बिना रजनीकांत ने कहा कि एक ओर ऐसी पार्टी है, जो 10 साल से सत्ता से बाहर है और वापसी चाहती है। वहीं दूसरी ओर सत्तारूढ़ दल एआईएडीएमके है, जिसके पास मजबूत दलगत ढांचा है और चुनाव लड़ने के लिए कुबेर जैसा धन का खजाना है।

रजनीकांत ने एआईएडीएमके की दिवंगत प्रमुख नेता जे.जयललिता और द्रमुक के दिवंगत प्रमुख करुणानिधि के बारे में इशारा करते हुए कहा कि इनके जाने के बाद दोनों ही दलों के नेतृत्व में रिक्तता आ गई है, जिसे अब भरने की जरूरत है।

Rajinikanth in Chennai: There were two stalwarts in our politics, one was Jayalalithaa and one was Kalaignar. People voted for them but now there is a vacuum. Now, we need to create a new movement to bring change. pic.twitter.com/7cJOhQgZMY