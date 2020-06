India-China Dispute: कांग्रेस नेता सुरजेवाला बोले- पैंगोंग लेक में कब्जे को लेकर स्पष्टीकरण दे सरकार

नई दिल्ली। भारत और चीन ( India-China Dispute ) ने लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा ( LAC ) पर चल रहे तनाव के बीच देश में सियासी सरगर्मियां भी बढ़ गईं हैं।

इसको लेकर कांग्रेस ( Congress ) ने मोदी सरकार ( Modi Goverment ) को घेरने का प्रयास किया है।

कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ( Congress leader Randeep Singh Surjewala ) ने कहा कि लद्दाख क्षेत्र के गलवान नदी ( Galwan River ) और पैंगोंग लेक ( Pangong Lake ) में कब्जे की खबरों पर सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए।

अगर यह खबरें सही है तो यह भारत की अखंडता के लिए खतरा है। लाइन ऑफ एक्चुएल कन्ट्रोल ( LAC ) पर हालात को लेकर सरकार को बयान देना चाहिए।

2- Is it correct that Chinese troops have occupied “Finger Heights” near Pangong Tso Lake?

3- Do Chinese transgressions into Galwan River Valley threaten the operation of “Darbuk-Shyok-DBO Road” vital to servicing Indian troops in Sub-Sector North & Karakoram pass?: @rssurjewala