राहुल गांधी के वैष्णो देवी के दर्शन करने पर बीजेपी के तंज का सुरजेवाला ने दिया जवाब, जानिए क्या कहा

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जम्मू ( Rahul Gandhi Jammu Visit ) पहुंच चुके हैं। यहां कांग्रेस समर्थकों और नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वे यहां से पैदल चलकर वैष्णो देवी माता के दर्शन करेंगे। हालांकि, जम्मू पहुंचते ही उनकी इस यात्रा को लेकर सियासत भी गरमा गई है।

भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर निशाना साधा तो कांग्रेस ने भी जमकर पलटवार किया। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि अगर राहुल गांधी माता वैष्णो देवी के पैदल चल कर दर्शन करना चाहते हैं तो बीजेपी को इसमें क्या परेशानी है। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी भी चाहें तो साथ में जा सकते हैं, राहुल उनका हाथ पकड़कर ले जाएंगे।

"Rahul Gandhi Aage Bado, Hum Aapke Saath Hai"



- a woman from Jammu echoes the collective voice of the region as she & her compatriots give a heart warming welcome to Shri @RahulGandhi enroute to the Holy Shrine of Mata Vaishno Devi.#RahulVaishnoDeviYatra pic.twitter.com/S9ZliJkG53