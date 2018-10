स्मृति ईरानी का विरोधियों को जवाब, पुरानी तस्वीर पर लिखा- हम बोलेंगे तो बोलोगे कि बोलता है

नई दिल्ली। सबरीमला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को देश की सबसे बड़ी अदालत से हक मिलने के बाद भी विरोध और राजनीति जारी है। इसी मामले पर 23 अक्टूबर को बयान देकर विरोधियों के निशाने पर आईं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अब जवाब दिया है। गुरुवार को ईरानी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी ही एक तस्वीर शेयर की है। जिसमें उनका मुंह बंधा हुआ है। ये तस्वीर उस समय की है, जब वे टीवी सीरियल में काम किया करती थीं। केंद्रीय मंत्री ने इस तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा है कि 'हम बोलेंगे तो बोलोगे कि बोलता है'

ईरानी के सेंस ऑफ ह्यूमर की हो रही तारीफ

केंद्रीय मंत्री का ट्रोलरों को इस तरह दिया गया जवाब जमकर सुर्खियां बटोर रहा है। कुछ लोगों उनके इस तरीके के तारीफ कर रहे हैं तो कुछ अभी भी आलोचना कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर स्मृति ईरानी के सेंस ऑफ ह्यूमर को लेकर भी कई तरह की बातें लिखी जा रही हैं। इंस्टाग्राम पर तस्वीर शेयर करने के चार घंटे के अदंर उसपर नौ हजार से ज्यादा लाइक और करीब साढ़े तीन सौ कमेंट किए गए हैं।

इस बयान पर मचा था बवाल

मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान स्मृति ईरानी ने सबरीमला मुद्दे पर अपनी राय रखी। उन्होंने मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर खुलकर तो कुछ नहीं कहा लेकिन उनकी बातें इस ओर इशारा कर रही थीं कि स्त्रियों के मंदिर में प्रवेश करने के फैसले से सहमत नहीं हैं। उन्होंने कहा कि प्रार्थना करना मेरा अधिकार है, लेकिन दूषित करने का हक नहीं हैं। इस बात का सम्मान करना चाहिए। कैबिनेट मंत्री के तौर पर मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोलने वाली कोई नहीं हूं। साथ ही उन्होंने सवाल पूछने के लहजे में कहा कि क्या तुम अपने दोस्त के घर में मासिक धर्म के खून में सने सेनेटरी नैपकिन लेकर जाओगो? अगर नहीं तो क्यों तुम उन्हें भगवान के घर में लेकर कैसे जाओगे?

#WATCH Union Minister Smriti Irani says," I have right to pray,but no right to desecrate. I am nobody to speak on SC verdict as I'm a serving cabinet minster. Would you take sanitary napkins seeped in menstrual blood into a friend's home? No.Why take them into house of God?" pic.twitter.com/Fj1um4HGFk