1984 सिख दंगा: सैम के बयान पर अमरिंदर ने दी नसीहत तो सिंघवी ने किया किनारा

नई दिल्ली। 1984 के सिख दंगों को लेकर कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा के बयान पर अब कांग्रेस में ही दो फाड़ हो गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ( Captain Amarinder Singh ) ने पित्रोदा के बयान को हैरान करने वाला बताया है। वहीं अभिषेक मनु सिंघवी ( abhishek manu singhavi ) ने भी सैम को संभल कर बोलने की नसीहत दी है।

ये एक बयान बात: कैप्टन अमरिंदर

कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि मैं हैरान हूं। हालांकि मुझे नहीं पता कि सैम पित्रोदा ने क्या कहा है, किस संदर्भ में ऐसा बयान दिया है। लेकिन यह बहुत दुखद है, यह एक भयानक बात है। इस तरह के बयान स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ये सरकार की ड्यूटी है कि वह पता लगाए, वास्तव में क्या हुआ था। कौन इसके लिए उत्तरदायी थे, इन सभी का सच सामने आना चाहिए। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने साल बीत चुके हैं। 1984 का दंगा एक बड़ी घटना थी और संवेदनशील मामला है। ऐसे मुद्दे पर बोलने से पहले सोच समझ लेना चाहिए।

Punjab CM Captain Amarinder Singh on Sam Pitroda's remark on '84 riots: I have said it already, I don't accept that statement. It's duty of the successive governments to find out how it happened, who all were responsible, it must be found,doesn't matter how many years have passed pic.twitter.com/9YQqPC4eAY