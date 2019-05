आतिशी के आरोप पर गंभीर का पलटवार, आरोप सही हुआ तो वापस ले लूंगा उम्मीदवारी

नई दिल्ली। पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ( gautam gambhir ) ने खुद पर लगे आरोपों पर जवाब दिया है। गंभीर कहा कि अगर आम आदमी पार्टी ( Aam Aadmi Party ) की प्रत्याशी आशिती ( Atishi ) के आरोप सही साबित हुए तो मैं अपनी उम्मीदवारी वापस ले लूंगा।

केजरीवाल पर भड़के गंभीर

गंभीर ने ट्वीट करते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ( Arvind Kejriwal ) और आतिशी को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि मैं ऐलान करता हूं कि मुझपर लगाए गए आरोप अगर सही साबित हुए तो मैं अपनी अपनी उम्मीदवारी वापस ले लूंगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या आप भी राजनीति छोड़ देंगे? एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा कि ऐसे मुख्यमंत्री पर शर्म आती है।

My Challenge no.2 @ArvindKejriwal @AtishiAAP

I declare that if its proven that I did it, I will withdraw my candidature right now. If not, will u quit politics?