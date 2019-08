उत्तर प्रदेश के बाद अखिलेश यादव ने सपा की दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी की भंग

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2019 में निराशा हाथ लगने के बाद समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ( Akhilesh Yadav ) ने संगठन में बड़ा बदलाव शुरू कर दिया है।

दरअसल, उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उप चुनाव को देखते हुए सपा अध्यक्ष एक बार फिर पार्टी को नए सिरे से खड़ा करने में जुटे हैं।

यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में सभी ईकाइयों को भंग करने के बाद अखिलेश यादव ने सोमवार को दिल्ली की इकाई को भी भंग कर दिया।

Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav has dissolved the Delhi unit of the party with immediate affect pic.twitter.com/hubedN2NNa