संजय राउत ने फिर दोहराया, वीर सावरकर को भारत रत्न दिलाने का समर्थन करेंगे

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में सरकार बनाने का राजनीतिक ड्रामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन राजनीतिक समीकरणों में नया मोड़ आता दिख रहा है। सरकार बनाने की इसी कवायद के बीच अब शिवसेना नेता संजय राउत का चौंकाने वाला बयान आया है। उन्होंने दोहराया है कि वे वीर सावरकर को भारत रत्न देने का समर्थन करते रहेंगे।

Sanjay Raut , Shiv Sena on demand for conferring Bharat Ratna to VD Savarkar: We have always supported this. pic.twitter.com/K1Imj50T9S