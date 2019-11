उद्धव ठाकरे ने लिया कांग्रेस-एनसीपी के साथ जाने का फैसला, राणे ने किया खंडन

मुंबई। एक ओर महाराष्ट्र में मंगलवार को राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, तो दूसरी ओर इसके बाद सियासी सरगर्मी तेज हो गई। कांग्रेस-एनसीपी की पत्रकार वार्ता के बाद शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए अनाधिकारिक माध्यमों से अभी भी संपर्क कर रही है।

बड़ी खबरः हो गया राष्ट्रपति शासन के बावजूद महाराष्ट्र में सरकार बनाने के फॉर्मूले का खुलासा.. इन्होंने बताई ट्रिक

ठाकरे ने कहा, "वे हर बार अस्पष्ट और अलग-अलग प्रस्ताव दे रहे हैं। लेकिन हमने कांग्रेस-राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ जाने का निर्णय लिया है।"

इसके थोड़ी ही देर बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे ने उद्धव के बयान की एक तरह से पुष्टि करते हुए कहा कि पार्टी ने उन्हें सरकार गठन के लिए भाजपा संग गठबंधन को फिर से जिंदा करने पर शिवसेना को समझाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए लगा रखा है।

Uddhav Thackeray, Shiv Sena: BJP-Shiv Sena were together for many yrs but now Shiv Sena a has to go with Congress-NCP. We'll hold further talks with both of them. I would like to thank Arvind Sawant, many people have lust for ministerial post but he isn't like that. Proud of him. pic.twitter.com/oxCKaPRUYR