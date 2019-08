स्मृति ईरानी से किया यह अधूरा वादा पूरा नहीं कर पाईं सुषमा स्वराज' ट्वीट में लिखी यह बात

नई दिल्ली। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ( sushma swaraj death News ) का दिल का दौरा पड़ने से मंगलवार को निधन हो गया। वह 67 वर्ष की थीं। उनके निधन की खबर सुनकर उनके घर पर भाजपा ही नहीं, तमाम विपक्षी दलों के नेताओं और देश की जानमानी हस्तियों का तांता लग गया। सुषमा स्वराज के निधन की खबर से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी काफी भावुक हो गईं।

सुषमा स्वराज के निधन की खबर सुन भीग गईं मायावती के आखें, वीडियो में कैद हुआ यह नजारा

I have an axe to grind with you Didi . You made Bansuri pick a restaurant to take me for a celebratory lunch. You left without fulfilling your promise to the two of us.