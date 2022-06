कोरोना के बाद सोनिया गांधी की नाक से आया था खून, श्वास नली में हुआ संक्रमण, जारी हुआ हेल्थ अपडेट

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का हेल्थ अपडेट जारी हुआ है। इसके मुताबिक सोनिया गांधी कोरोना वायरस के श्वास नली के गंभीर संक्रमण से जूझ रही हैं। यही नहीं हेल्थ अपडेट के मुताबिक, कोविड के बाद उकी नाक से खून भी निकला था।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी श्वास नली में गंभीर संक्रमण से जूझ रही हैं। कोविड के बाद पिछले दिनों उनकी नाक में खून आया था। उनके स्वास्थ्य को लेकर कांग्रेस की ओर से शुक्रवार को अहम जानकारियां साझा की गई है। इसमें बताया गया है कि सोनिया गांधी इन दिनों रेस्पीरेटरी ट्रैक्ट इनफेक्शन से जूझ रही हैं। सोनिया गांधी के स्वास्थ्य को लेकर ये जानकारी पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने दी है। उन्होंने बताया कि सोनिया गांधी अभी भी दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं। उनके श्वास नली में संक्रमण और कोविड-19 के बाद की जटिलताओं का उपचार किया जा रहा है।

Sonia Gandhi Health Update Released After Corona She Got Respiratory Tract Infection