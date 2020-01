सुब्रह्मण्यम स्वामी का बड़ा बयान-जेपी नड्डा का भाजपा अध्यक्ष बनना तय

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राज्यसभा सदस्य सुब्रह्मण्यम स्वामी बीजेपी नेता जेपी नड्डा (JP Nadda) को लेकर बड़ा बयान दिया है। स्वामी ने सोमवार को कहा कि जेपी नड्डा का पार्टी का अध्यक्ष बनना अब तय है। ऐसा पार्टी की ओर से घोषणा के बाद इसके ट्विटर पर ट्रेंड करने की वजह से है।

बता दें कि भाजपा के आधिकारिक हैंडल से कहा गया है कि सोमवार अपराह्न् 2.30 बजे तक पार्टी का नया अध्यक्ष बनना तय है और नड्डा को निर्विरोध चुना जाएगा। इस पर ट्वीट करते हुए स्वामी ने नड्डा के कार्यभार संभालने का स्वागत किया। उन्होंने कहा, 'मुझे यकीन है कि उनका कार्यकाल उनके स्वभाव को देखते हुए सबसे अधिक सामंजस्यपूर्ण होगा।'

With just a single nomination for BJP President post, J. P. Nadda is now certain to be President. I welcome his victory and I am sure his tenure will be the most harmonious given his nature.