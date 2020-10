Bihar Election 2020: तेजस्वी ने मुंगेर घटना की तुलना जलियांवाला बाग से की, कांग्रेस ने PM से की ये मांग

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव ( bihar assembly election ) में 71 सीटों के लिए पहले चरण का मतदान जारी है। इस बीच महागठबंधन ने प्रेसवार्ता बुलाकर सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुंगेर घटना की तुलना जलियावाला बाग हत्याकांड से कर डाली।

उन्होंने कहा- वीडियो क्लिप से साफ पता चल रहा है कि पुलिस का रवैया क्या था। उन्होंने सवाल उठाया कि पुलिस ने लाठी क्यों चार्ज की? गोली क्यों चलाई? उन्होंने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की।

We condemn firing by police in Munger, in which 1 person was killed. This double-engine govt definitely had a role in it. We want to ask Dy CM Sushil Modi, who gave permission to become General Dyer? We want High Court-monitored probe: RJD leader Tejashwi Yadav on Munger incident pic.twitter.com/NlXiajkxwg