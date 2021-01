पश्चिम बंगाल में TMC नेता के बिगड़े बोल- बीजेपी नेताओं को लेकर कह दी इतनी बड़ी बात

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव ( West Bengal Assembly Election ) का समय जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है। नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। सत्ता के लिए कमर कस चुकी बीजेपी हो या फिर सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस। दोनों ही दलों के नेता एक दूसरे पर सीधे हमले बोल रहे हैं। हालांकि इन जुबानी जंगों के बीच कई बार नेताओं के बिगड़े बोल भी सामने आ रहे हैं।

ऐसा ही हिंसक बयान टीएमसी नेता का सामने आया है। टीएमसी नेता और पूर्व मंत्री मदन मित्रा ने बीजेपी नेताओं को लेकर बड़ा बयान दे डाला है। उनके इस बयान के बाद प्रदेश में सियासी पारा एक बार फिर हाई हो गया है।

Those from BJP listen, 'doodh maango to kheer denge, agar Bengal maango toh chiir denge': Madan Mitra, Trinamool Congress (TMC) leader in Howrah#WestBengal pic.twitter.com/jxRLrgsdsp