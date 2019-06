ममता बनर्जी को फिर झटका, TMC के एक विधायक और 12 पार्षद BJP में शामिल

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बेशक हर रोज कुछ नया हो रहा है लेकिन एक बात पिछले दो महीने से लगातार दोहराई जा रही है। वो है ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस छोड़ नेताओं का बीजेपी में शामिल होना। इसी कड़ी में मंगलवार को भी TMC विधायक और पार्षदों के दल ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है।

ममता के गढ़ में बीजेपी की सेंध

बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ( Kailash Vijayvargiya ) और मुकुल रॉय की मौजूदगी में टीएमसी के बोंगन विधायक बिस्वजीत दास ने बीजेपी का हाथ थाम लिया। उनके साथ टीएमसी के 12 पार्षद और कांग्रेस के प्रवक्ता प्रसनजीत घोष भी बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी मुख्यालय में विजयवर्गीय ने सभी का भगवा पटका पहनाकर स्वागत किया।

मोदी सरकार 2.0 का भ्रष्टाचार पर दूसरा वार, 15 वरिष्ठ अधिकारियों को किया जबरन रिटायर

एक दिन पहले भी एक विधायक और 12 पार्षद बने बीजेपी नेता



एक दिन पहले ही नौपारा के टीएमसी विधायक सुनील सिंह भी 12 पार्षदों के साथ BJP में शामिल हुए हैं। बीजेपी नेता बनने के बाद सुनील सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता सबका साथ-सबका विकास चाहती है। हम चाहते हैं मोदी जी की यही सरकार प्रदेश में भी बने। ताकि हम बंगाल का विकास कर सकें।



BJP के कार्यकारी अध्यक्ष बने जे पी नड्डा, संसदीय बोर्ड की बैठक में फैसला

West Bengal CM Mamata Banerjee in Kolkata: TMC is not a weak party. I don't care if 15-20 councillors leave the party after accepting cash. If party MLAs want to leave they can. We don't want thieves in our party. If one person leaves I will prepare 500 more. pic.twitter.com/2WKmPh2FWP