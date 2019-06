Pragya Singh Thakur की शपथ पर लोकसभा के अंदर विपक्ष ने किया हंगामा

नई दिल्ली। भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और विवादों का साथ थम ही नहीं रहा है। चुनाव जीतने के बाद अब उनके शपथ ग्रहण को लेकर हंगामा हुआ है। सोमवार को लोकसभा में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने जैसे ही शपथ के दौरान अपना नाम लिया, सदन में हंगामा खड़ा हो गया।

साध्वी ने आखिर कहा क्या था

लोकसभा सत्र के पहले दिन शपथ के लिए प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने संस्कृत भाषा को चुना। साध्वी प्रज्ञा ने संस्कृत में कहा, 'मैं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर स्वामी पूर्णचेतनानंद अवधेशानंद गिरी लोकसभा सदस्य के रूप में..' प्रज्ञा का शपथ अभी जारी ही था कि कई सांसदों ने टोकना शुरु कर दिया।

I am happy that she took oath in Sanskrit!

I am sad that a terror-accused took oath as an MP of India!#confused#BJP #sadhvipragya #LokSabha pic.twitter.com/nAPJwFA5g3