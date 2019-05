नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल ( West Bengal ) के बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ( Kailash Vijayvargiya ) ने एक दिन पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ( Mamata Banerjee ) को जो धमकी दी थी उसपर अमल करते दिख रहे हैं। बनर्जी को लगातार दूसरे दिन बड़ा झटका लगा है। टीएमसी विधायक मुनीर-उल-इस्लाम ( Manirul Islam ) ने ममता का साथ छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीरभूमी के लखपुर से विधायक मुनीर ने अपने समर्थकों के साथ दिल्ली में कैलाश विजयवर्गीय की उपस्थिति में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है।

Trinamool Congress MLA Manirul Islam joins Bharatiya Janata Party in Delhi. TMC's Gadadhar Hazra, Mohd Asif Iqbal and Nimai Das also join BJP . pic.twitter.com/Y2rOILuZ2f