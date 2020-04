इरफान खान के निधन पर नुसरत जहां ने जताया दुख, बताया असाधारण अभिनेता

नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता ( Bollywood Actor ) और वैश्विक फिल्म जगत में अपनी अलग पहचान बना चुके इरफान खान ( Irrfan khan ) के निधन पर पूरा देश शोक में डूबा है। फिल्मी हस्तियों से लेकर राजनेताओं तक हर कोई इस दमदार अभिनेता के निधन से दुखी नजर आ रहा है।

दुख की ऐसी ही घड़ी में अभिनेत्री से राजनेता बनीं तृणमूल कांग्रेस ( TMC ) की सांसद नुसरत जहां ( Nusrat Jahan ) ने भी इरफान खान के निधन पर शोक व्यक्त किया है। नुसरत जहां ने ट्वीट के जरिये फिल्म जगत के इस चमकते सितारे की अस्त होने पर दुख जताया है।

इरफान खान के निधन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस अंदाज में किया उन्हें याद

Shocked to hear the demise of Legendary & exceptional Actor Irrfan Khan. Life is so unpredictable at times. My deepest condolences to the family & fans. #IrrfanKhan #PrayersAndDuas 🙏 pic.twitter.com/tnbmKOaGTl