TMC का राहुल गांधी पर तंज, जानिए क्यों बताया पार्ट टाइम पॉलिटिशियन

नई दिल्ली। लखीमपुर खीरी हिंसा ( Lakhimpur Kheri Violence ) को लेकर सियासत काफी गर्मा गई है। गैर भाजपाई दल लगातार सरकार पर निशान साध रहे हैं, लेकिन इस बीच तृणमूल कांग्रेस ( TMC ) ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) पर तंज कसा है।

दरअसल राहुल गांधी को जब लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत नहीं मिली थी तब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने टीएमसी नेताओं को जिस तरह इस कांड के पीड़ित परिवारों से मिलने दिया वैसे ही कांग्रेस नेताओं को भी इजाजत दें। राहुल गांधी के इसी बयान पर अब तृणमूल कांग्रेस ने पलटवार करते हुए तंज कसा है। घोष ने राहुल गांधी को पार्ट टाइम पॉलिटिशियन बताया।

यह भी पढ़ेँः Lakhimpur Kheri जाने पर अड़े राहुल गांधी, बोले- मारो चाहे गाड़ो, फर्क नहीं पड़ता

2/2:

Rahul Gandhi should not try to confuse people by distorting facts.



TMC will not accept any loose non political comment from any part time politician who has failed to combat BJP.



We respect INC. We are in favour of non BJP unity.



We are on roads, not in tweeter only.