Union Cabinet Meeting: 50 साल से किसानों की अटकी मांग पूरी, कहीं भी बेच सकेंगे फसल

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Prime Minister Narendra Modi ) की अध्यक्षता में बुधवार को प्रधानमंत्री आवास पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ( Cabinet Meeting ) की बैठक आयोजित की गई। एक सप्ताह के भीतर आयोजित इस दूसरी कैबिनेट मीटिंग के दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट बैठक के फैसलों के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ( Prakash Javadekar ) ने कहा कि बुधवार को आयोजित बैठक में किसानों के लिए तीन बड़े फैसले लिए गए। इसके अलावा देश में निवेश ( Investment ) को बढ़ावा देने और कोलकाता पोर्ट के नाम पर भी फैसला किया गया।

केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक से जुड़ी जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ( Information and Broadcasting Minister ) प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि आवश्यक वस्तु कानून में संशोधन कर किसानों की मुश्किलें दूर की गई हैं। उन्होंने बताया कि बहुत महंगाई या युद्ध के समय ही यह कानून लागू होगा। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों की यह मांग 50 साल से लटकी हुई थी और अब किसान कहीं भी अपनी उपज बेच सकेगा।

वहीं, कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है कि होम्योपैथी और आयुर्वेदिक इलाज पद्धति के विकास को भी बढ़ावा दिया जाएगा। होम्योपैथी और इंडियन मेडिसिन के लिए फार्माकोपिया कमिशन की स्थापना का निर्णय लिया गया है। आयुष की दो लैब का इसके साथ मर्जर होगा।

जबकि कैबिनेट ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट नाम देने का फैसला किया है। बीते 11 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर इसकी घोषणा की थी। वहीं, भारत में निवेश को आकर्षित करने के लिए एंपावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज गठित किए जाएंगे। साथ ही मंत्रालयों में विदेशी निवेश के लिए प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल (पीडीसी) गठित किए जाएंगे।

इससे पहले सोमवार को ही प्रधानमंत्री आवास पर एमएसएमई ( MSME ) और किसानों को लेकर चर्चा के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई थी। आज बुधवार दोपहर में होने वाली बैठक के दौरान कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने की संभावना जताई जा रही है।

बता दें कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में आयोजित पिछली कैबिनेट बैठक में तमाम महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे। इस दौरान किसानों के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य ( MSP ) को बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई थी।

