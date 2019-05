बिहार विधानसभा से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का अस्तित्व खत्म, JDU में शामिल हुए RLSP के दोनों विधायक

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव परिणाम ( lok sabha election result ) आने के तीसरे ही दिन बिहार की राजनीति में बड़ा उथल पुथल हुआ है। एनडीए से नाता तोड़ चुके उपेंद्र कुशवाहा ( Upendra Kushwaha ) की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ( RLSP ) के दो विधायक ललन पासवान और सुधांशु शेखर ने दल से रिश्ता तोड़ नीतीश कुमार की JDU के साथ चले गए हैं। इसके साथ ही बिहार विधानसभा में रालोसपा का अस्तित्व भी खत्म हो गया, क्योंकि अब इस पार्टी का कोई कोई विधायक नहीं रहा है।

ललन ने कहा- पहले ही लिखा था खत

ललन पासवान ने कहा कि हमने 3-4 दिन पहले विधानसभा अध्यक्ष को (जेडीयू विधायकों के रूप में उन्हें नामित करने के लिए) लिखा था, आज इसे स्वीकार कर लिया गया है।

Bihar Assembly Speaker officially designates 2 MLAs of RLSP (Lalan Paswan & Sudhanshu Shekhar) as JD(U) MLAs, who had joined the party earlier. Lalan Paswan says, "We had written to the Assembly Speaker (to designate them as JDU MLAs) 3-4 days ago, today it has been accepted." pic.twitter.com/ckKGSnM5CZ