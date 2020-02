क्या ट्रंप हैं केजरीवाल से नाराज, या ये है मोदी सरकार की चाल

नई दिल्ली। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( US President Donald Trump ) की पत्नी और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप ( Melania Trump ) की दिल्ली के सरकारी स्कूल के दौरे को लेकर जारी राजनीति पर अमरीकी दूतावास ( us embassy ) ने विराम लगा दिया है। अमरीकी दूतावास ने कहा है कि मेलानिया ट्रंप के दिल्ली के सरकारी स्कूल का दौरा किए जाने के दौरान उसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मौजूदगी से कोई दिक्कत नहीं हैं। हालांकि दूतावास ने जोर दिया कि यह कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है बल्कि इसका मकसद शिक्षा और छात्रों पर फोकस है।

अमरीकी दूतावास का यह स्पष्टीकरण तब सामने आया है दिल्ली सरकार के सूत्रों ने शनिवार को कहा था कि केजरीवाल ( Arvind Kejriwal ) और सिसोदिया ( manish sisodia ) इस दौरान इसलिए मौजूद नहीं रहेंगे क्योंकि उनका नाम अतििथयों की सूची से हटा दिया गया है। इसके लिए केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी ( AAP ) ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर दोष मढ़ा था।

अमरीकी दूतावास की प्रतिक्रिया के बाद उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि वो इस मुद्दे को दूतावास द्वारा उठाए जाने का सम्मान करते हैं और उनकी सरकार के एक स्कूल में अमरीका की प्रथम महिला का दौरा आप सरकार के लिए गर्व का विषय है।

अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी और अमरीका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप आज सोमवार को दिल्ली के सरकारी स्कूल में दौरा करने पहुंचेंगी और हैप्पीनेस क्लास ( Happiness class ) से रूबरू होंगी और छात्रों से चर्चा करेंगी।

अधिकारियों ने बताया कि इस दौरे के शुरुआती कार्यक्रम के मुताबिक सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी-सीएम मनीष सिसोदिया को स्कूल में मेलानिया ट्रंप का स्वागत करना था और उन्हें दिल्ली सरकार द्वारा हैप्पीनेस क्लास शुरू किए जाने के पीछे का मकसद और शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कई आंदोलनकारी कदमों के बारे में जानकारी देनी थी।

इस मुद्दे को लेकर मीडिया से अमरीकी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा, "जहां अमरीकी दूतावास को मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री की मौजूदगी को लेकर कोई आपत्ति नहीं है, हम उनकी इस उपलब्धि की सराहना करते हैं कि यह कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है और सबसे बेहतर यह रहेगा कि पूरा ध्यान शिक्षा, स्कूल और छात्रों पर केंद्रित किया जाए।"

"It's a matter of great pride for Delhi Govt, teachers & students that US First Lady is visiting a Delhi Govt school.



It's a big appreciation for us that the work of AAP govt in education sector, especially Happiness classes, is being recognised in the world." - @msisodia pic.twitter.com/dgVRpunR2t