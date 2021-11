Uttarakhand Assembly Election 2022: हरिद्वार में बोले केजरीवाल, एक बार 'आप' की सरकार बनवा दो, फिर किसी पार्टी को वोट नहीं दोगे

नई दिल्ली। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव ( Uttarakhand Assembly Election 2022 ) को लेकर राजनीतिक हलचलें तेज हो गई हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रविवार को उत्तराखंड के एक दिवसीय दौरे पर हैं। इस मौके पर केजरीवाल ने हरिद्वार में अपने संबोधन में कहा कि इस बार उत्तराखंड के लोग भी मन बना चुके हैं कि राज्य में नई पार्टी को मौका देना चाहिए। दिल्ली की तरह ही यहां की जनता का भी भला हो।

अरविंद केजरीवाल ने इस दौरान ऑटो और टेक्सी संचालकों से भी संवाद किया। उन्होंने कहा एक बार आप की सरकार बनवा दो, फिर किसी दूसरी पार्टी को वोट नहीं दोगे।

यह भी पढ़ेँः Delhi Air Pollution: अब भी जहरीली है राजधानी की हवा, लॉकडाउन पर आज आ सकता है फैसला

When AAP forms govt in Uttarakhand, we'll begin Tirth Yatra Yojana here just like in Delhi. We'll facilitate free 'darshan' of Lord Ram in Ayodhya. For Muslims, we'll have the provision of visiting Ajmer Sharif & for Sikhs to Kartarpur Sahib. It'll be free: Delhi CM in Haridwar pic.twitter.com/uguYWeguzO