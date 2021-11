West Bengal: BJP को लगा एक और झटका, अभिनेत्री श्राबंती चटर्जी ने पार्टी से तोड़ा नाता

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल ( West Bengal ) में विधानसभा चुनाव के बाद से बीजेपी नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला अब तक जारी है। कई विधायक पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। इसी कड़ी में बंगाल में बीजेपी को एक और झटका लगा है। बंगाली अभिनेत्री श्राबंती चटर्जी ( Srabanti Chatterjee )ने पार्टी से अपना नाता तोड़ लिया है।

इस बात की जानकारी खुद अभिनेत्री ने दी। उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होने पार्टी पर बंगाल के प्रति बीजेपी में गंभीरता और लोगों की कल्याण करने की भावना को नहीं समझने का आरोप भी लगाया।

"Severing all ties with the BJP P..." says Bengali actor Srabanti Chatterjee who joined Bharatiya Janata Party in March this year#WestBengal



pic.twitter.com/w7nr52MSC0