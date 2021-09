West Bengal: बीजेपी को एक और झटका, कालियागंज से विधायक सुमन रॉय TMC में हुए शामिल

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल ( West Bengal ) में भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) की मुश्किलें लगाता बढ़ती जा रही हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग ( Election Commssion Of India ) की ओर से उपचुनाव ( West Bengal By Election ) की तारीखों के ऐलान के बाद पार्टी के एक और विधायक ने तृणमूल कांग्रेस ( TMC )का दामन थाम लिया है। कालियागंज ( Kaliaganj ) विधानसभा सीट से विधायक सुमन रॉय ( Soumen Roy ) ने बीजेपी छोड़ दी है।

तृणमूल कांग्रेस नेता पार्थ चटर्जी ने बताया कि कालियागंज से बीजेपी विधायक सुमन रॉय बंगाल और उत्तर बंगाल के विकास के लिए हमसे जुड़ रहे हैं। वह बंगाल की संस्कृति और विरासत को अक्षुण्ण रखना चाहते हैं।

West Bengal: BJP MLA from Kaliaganj, Soumen Roy joins TMC in presence of state minister and party leader Partha Chatterjee in Kolkata pic.twitter.com/bRKnZjQOwN