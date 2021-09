West Bengal By Election: BJP प्रत्याशी प्रियंका टिबरेवाल ने उड़ाई कोरोना नियमों की धज्जियां, EC ने भेजा नोटिस

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल ( West Bengal By Election ) में उपचुनाव की तारीखें जैसे-जैसे नजदीक आ रही हैं, वैसे-वैसे राजनीतिक घमासान बढ़ता जा रहा है। इस बीच हाईप्रोफाइल सीट भवानीपुर से बड़ी खबर सामने आई है।

भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर ने बीजेपी ( BJP ) उम्मीदवार प्रियंका टिबरेवाल ( Priyana Tiberwal ) पर नामांकन दाखिल करने के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है।

इसको लेकर चुनाव आयोग ( Election Commission ) ने प्रियंका टिबरेवाल को नोटिस भेजकर तुरंत जवाब देने को कहा है।

यह भी पढ़ेँः Coronavirus In West Bengal: ममता सरकार ने बढ़ाई 30 सितंबर तक बढ़ाई पाबंदियां, रात 11 से सुबह 5 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू

West Bengal: Bhabanipur constituency Returning Officer sends notice to BJP candidate Priyanka Tibrewal, asking her to reply as to why permission for her further rallies shouldn't be stopped. She has to file a reply by 5pm today.



(File photo) pic.twitter.com/GcxMLyx75U