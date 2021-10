West Bengal By Election Result: ममता ने भवानीपुर के लोगों को दिया धन्यवाद, जानिए हार के बाद क्या बोलीं- बीजेपी प्रत्याशी

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल ( West Bengal By Election Result )के भवानीपुर ( Bhawanipur ) उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। ममता बनर्जी ने यहां शानदार जीत दर्ज की है। टीएमसी ( TMC ) प्रमुख ममता बनर्जी (Mamata Banerjee ) ने बीजेपी ( BJP ) की प्रत्याशी प्रियंका टिबरेवाल ( Priyanka Tibrewal ) को 58,832 वोटों से हराया है। अपनी जीत से ममता बनर्जी काफी खुश नजर आईं। वहीं उन्होंने इस जीत को लेकर भवानीपुर की जनता को धन्यवाद दिया।

ममता बनर्जी ने कहा, मेरी पार्टी के खिलाफ काफी साजिश हुई। लेकिन अंत में जीत सत्य की हुई। वहीं हार के बाद भी बीजेपी प्रत्याशी प्रियंका टिबरेवाल निराश नजर नहीं आईं। प्रियंका ने कहा, भले चुनाव हार गई, लेकिन इस चुनाव की मैन द ऑफ मैच मैं ही हूं।

#UPDATE | West Bengal CM Mamata Banerjee leads by 58,389 votes in Bhabanipur Assembly bypolls after the last round of counting https://t.co/0cJTMeJ1uR