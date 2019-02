कोलकाता: धरने पर बैठी ममता बनर्जी का ऐलान, जान दे दूंगी लेकिन समझौता नहीं करुंगी

नई दिल्ली। कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार पर सीबीआई के शिकंजे को लेकर उपजे विवाद पर एकबार फिर सीएम ममता बनर्जी का बयान आया है। रविवार रात से धरने पर बैठी ममता ने कहा कि है कि वे जान दे देंगी, लेकिन किसी तरह का समझौता नहीं करेंगी।

8 फरवरी तक जारी रहेगा धरना

सोमवार को धरना स्थल से ही ममता ने केंद्र पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये धरना 8 फरवरी तक जारी रहेगा, उसके बाद भी धरना जारी रहेगा लेकिन माइक का इस्तेमाल नहीं होगा। क्योंकि 8 फरवरी से पश्चिम बंगाल में बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं।

अयोध्या विवाद में नया मोड: केंद्र के भूमि अधिग्रहण एक्ट को अवैध बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

West Bengal CM Mamata Banerjee: I am ready to give my life but not compromise. I did not take to the streets when you touched TMC leaders. But I am angry when they tried to insult the chair of the Kolkata Police Commissioner, he is leading the organisation. pic.twitter.com/XhI0uEhpu5