जहां चलती है बंदूक से गोलियां, खामोश है फैक्ट्रियां

मोकामा का नाम बिहार की औद्योगिक विरासत में कभी चमकता था। यहां भारत वैगन फैक्ट्री, सूत मिल, शराब फैक्ट्री और आज़ादी से पहले की बाटा की चमड़ा फैक्ट्री थीं। आज सब खामोश हैं। वैगन फैक्ट्री के पास दुकान चलाने वाले रामनाथ साहू बताते हैं, “मालगाड़ी के डिब्बे बनाने वाली यह फैक्ट्री करीब दस साल से बंद है। 1200 से ज्यादा लोग यहां काम करते थे, लेकिन अब बस खंडहर बचे हैं।” पास ही खड़े युवा रामकिशोर यादव कहते हैं, “फैक्ट्री के लिए जमीन नहीं मिलने की बात अमित शाह कहते हैं, लेकिन इस फैक्ट्री की 50 एकड़ जमीन खाली पड़ी है। कोई इसको फिर चालू क्यों नहीं करवाता?”