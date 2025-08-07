प्रतापगढ़: नशा तस्करों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई, जमीन से निकले एमडी ड्रग बनाने के उपकरण व केमिकल

पुलिस ने बताया कि 23 जुलाई को महाराष्ट्र के महाड शहर स्थित एमआईडीसी पुलिस थाना, जिला रायगढ़ को सूचना मिली थी कि रोहन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड नामक फैक्टरी में अवैध रूप से एमडी ड्रग बनाए और बेचे जा रहे हैं। वहां से 34 किलोग्राम केटामाइन पाउडर और 13 किलोग्राम तरल केमिकल जब्त कर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इस मामले में वांछित आरोपी सिद्धिक मेव, निवासी प्रतापगढ़ की तलाश की जा रही थी।