7 अगस्त 2025

गुरुवार

प्रतापगढ़

प्रतापगढ़: नशा तस्करों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई, जमीन से निकले एमडी ड्रग बनाने के उपकरण व केमिकल

प्रतापगढ़ पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस तथा एनसीबी गुजरात ने प्रतापगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य के निर्देशन में जमीन में छिपाकर रखे गए एमडी (ड्रग) बनाने के केमिकल और उपकरण जब्त किए।

प्रतापगढ़

kamlesh sharma

Aug 07, 2025

प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस तथा एनसीबी गुजरात ने प्रतापगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य के निर्देशन में जमीन में छिपाकर रखे गए एमडी (ड्रग) बनाने के केमिकल और उपकरण जब्त किए। आरोपी सिद्धिक मेव की निशानदेही पर जेसीबी की मदद से तीन स्थानों से उपकरण भूमि से निकाले गए।

पुलिस ने बताया कि 23 जुलाई को महाराष्ट्र के महाड शहर स्थित एमआईडीसी पुलिस थाना, जिला रायगढ़ को सूचना मिली थी कि रोहन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड नामक फैक्टरी में अवैध रूप से एमडी ड्रग बनाए और बेचे जा रहे हैं। वहां से 34 किलोग्राम केटामाइन पाउडर और 13 किलोग्राम तरल केमिकल जब्त कर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इस मामले में वांछित आरोपी सिद्धिक मेव, निवासी प्रतापगढ़ की तलाश की जा रही थी।

पुलिस टीम गठित कर दी दबिश

6 अगस्त को पुलिस टीम गठित की गई। टीम ने संभावित ठिकानों पर दबिश दी और उसे डिटेन कर पूछताछ की। पूछताछ में उसने बताया कि उसने बीरजु के साथ मिलकर एमडी ड्रग बनाने की यूनिट स्थापित की, लेकिन बाड़मेर में फैक्टरी पकड़े जाने और महाराष्ट्र में छापे के बाद डरकर उपकरण और केमिकल जंगल में कच्चे रास्तों और झाडिय़ों के बीच 8-10 फीट गहराई में दबा दिए।

टीमों ने संयुक्त सर्च ऑपरेशन चलाया और जेसीबी की मदद से तीन अलग-अलग स्थानों से एमडी ड्रग्स बनाने के उपकरण हीटर, पाइप, ग्लास सामग्री और कुछ केमिकल ज़मीन से बाहर निकाले और ज़ब्त किए।

प्रतापगढ़: नशा तस्करों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई, जमीन से निकले एमडी ड्रग बनाने के उपकरण व केमिकल

