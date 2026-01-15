प्रतापगढ़ में दर्दनाक हादसा: आमने-सामने भिड़ीं दो बाइक, तीन युवकों की मौत

घटना की सूचना मिलते ही छोटीसादड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और एंबुलेंस की सहायता से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। दो घायलों को उपजिला चिकित्सालय छोटीसादड़ी लाया गया, जहां चिकित्सकों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे घायल का प्राथमिक उपचार कर उसे रेफर किया गया। वहीं तीन गंभीर घायलों को जिला चिकित्सालय निंबाहेड़ा ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान दो युवकों की मौत हो गई।