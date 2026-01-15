प्रतापगढ़ में दर्दनाक हादसा: आमने-सामने भिड़ीं दो बाइक, तीन युवकों की मौत

फोटो पत्रिका नेटवर्क
प्रतापगढ़। प्रतापगढ़-निंबाहेड़ा नेशनल हाईवे-56 पर बुधवार देर रात तीन मुंडा चौराहे के पास दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने भीषण टक्कर हो गई। इस दर्दनाक हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई, जबकि दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।
पुलिस के अनुसार छोटीसादड़ी थाना क्षेत्र के सेमरथली निवासी दो युवक होटल से खाना खाकर बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान प्रतापगढ़ की ओर से आ रही दूसरी बाइक से तीन मुंडा चौराहे के पास उनकी बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बाइक सवार सड़क पर दूर जा गिरे।
घटना की सूचना मिलते ही छोटीसादड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और एंबुलेंस की सहायता से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। दो घायलों को उपजिला चिकित्सालय छोटीसादड़ी लाया गया, जहां चिकित्सकों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे घायल का प्राथमिक उपचार कर उसे रेफर किया गया। वहीं तीन गंभीर घायलों को जिला चिकित्सालय निंबाहेड़ा ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान दो युवकों की मौत हो गई।
पुलिस के अनुसार हादसे में धोलापानी थाना क्षेत्र के गंगाराम और छोटू की मौत हो गई, जिनके शव जिला चिकित्सालय निंबाहेड़ा की मोर्चरी में रखवाए गए हैं। वहीं दूसरी बाइक पर सवार सेमरथली निवासी हर्षित गोयल पुत्र शैलेन्द्र गोयल की भी उपचार के दौरान मौत हो गई। उनका शव उप जिला चिकित्सालय छोटीसादड़ी की मोर्चरी में रखा गया है।
हादसे में घायल राहुल मीणा का उपचार जिला चिकित्सालय निंबाहेड़ा में जारी है, जबकि पंकज पुत्र नन्दलाल प्रजापत का उप जिला चिकित्सालय छोटीसादड़ी में उपचार के बाद रेफर कर दिया है।
घटना की जानकारी मिलने पर जिला चिकित्सालय निंबाहेड़ा पूर्व यूडीएच मंत्री एवं विधायक श्रीचंद कृपलानी पहुंचे और घायलों की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने पीएमओ डॉ. राघव सिंह एवं नर्सिंग अधीक्षक जितेंद्र सिंघवी को घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए।
इस दौरान पूर्व विधायक अशोक नवलखा, भाजपा नगर अध्यक्ष कपिल चौधरी, उपखंड अधिकारी विकास पंचोली, तहसीलदार घनश्याम जरवार सहित कई जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।
सूचना पर कोतवाली थानाधिकारी रामसुमेर मीणा पुलिस जाप्ते के साथ जिला चिकित्सालय निंबाहेड़ा पहुंचे और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की। पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी हुई है।
