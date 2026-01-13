सीकर में दो भीषण सड़क हादसे, काल बने ट्रक और डंपर, 3 की मौत, एक की छह माह पहले हुई थी शादी

वहीं दूसरी घटना में रींगस-श्रीमाधोपुर मार्ग पर छिलावाली स्टैंड के समीप मंगलवार सुबह एक अन्य वाहन को ओवरटेक करते समय कार सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में कार सवार दो युवकों की मौत हो गई। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में झुंझुनूं जिले के सौंथली निवासी दीपांशु शर्मा पुत्र विमलेश शर्मा एवं लक्की गुप्ता पुत्र प्रमोद गुप्ता की मौत हो गई। दोनों युवक आपस में मित्र थे और खाटूश्यामजी दर्शन के लिए जा रहे थे।