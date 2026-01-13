सीकर में दो भीषण सड़क हादसे, काल बने ट्रक और डंपर, 3 की मौत, एक की छह माह पहले हुई थी शादी

सीकर (रींगस)। सीकर जिले के रींगस क्षेत्र में अलग-अलग सड़क हादसों में काल बने डंपरों ने तीन लोगों की जान ले ली। रींगस-श्रीमाधोपुर मार्ग पर महरोली मोड़ के पास सोमवार देर रात एक डंपर की टक्कर में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान जालपाली वार्ड 8 निवासी हेमंत मेघवाल पुत्र गिरधारी लाल के रूप में हुई है।
पुलिस ने बताया कि मृतक के छोटे भाई पवन कुमार की रिपोर्ट पर डंपर चालक के खिलाफ तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाकर टक्कर मारने का मामला दर्ज किया गया है। मृतक की छह माह पहले ही शादी हुई थी। वह बिजली फिटिंग और प्लंबर का कार्य कर परिवार का पालन-पोषण करता था।
वहीं दूसरी घटना में रींगस-श्रीमाधोपुर मार्ग पर छिलावाली स्टैंड के समीप मंगलवार सुबह एक अन्य वाहन को ओवरटेक करते समय कार सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में कार सवार दो युवकों की मौत हो गई। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में झुंझुनूं जिले के सौंथली निवासी दीपांशु शर्मा पुत्र विमलेश शर्मा एवं लक्की गुप्ता पुत्र प्रमोद गुप्ता की मौत हो गई। दोनों युवक आपस में मित्र थे और खाटूश्यामजी दर्शन के लिए जा रहे थे।
हादसे में कार बुरी तरह पिचक गई और शवों को बाहर निकालने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। सूचना मिलने पर नवलगढ़ विधायक विक्रम सिंह जाखल भी उप जिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने मृतकों के परिजनों को फोन पर सूचना देकर उन्हें ढांढ़स बंधाया। परिजनों के रींगस पहुंचने के बाद शवों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा।
