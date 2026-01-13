Jalore Accident: खुशियां मातम में बदली, परिवार को लेने आ रहे व्यापारी की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत

अपने सुहाग के गांव लौटने का इंतजार कर रही पत्नी के लिए वैरसीराम की मौत की खबर बुरे सपने से भी ज्यादा हृदयविदारक थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिससे कुछ घंटे पहले फोन पर बात हुई, वह अब दुनिया से विदा हो चुका है। पिता के गांव लौटने की बाट जोह रहे बच्चे भी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि उनके पिता अब कभी लौटकर नहीं आएंगे।