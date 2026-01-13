Rajasthan: सरकारी स्कूल में ‘नॉनवेज पार्टी’ करने वाले प्रधानाध्यापक पर शिक्षा विभाग का सख्त एक्शन, निलंबन के आदेश जारी

विभाग ने आदेश जारी करते हुए लिखा कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय तालाब की ढाणी, हिंगोटिया के प्रधानाध्यापक के विरूद्ध दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका में दिनांक 13.01.2026 को प्रकाशित समाचार "बच्चों की छुट्टी की, फिर शुरू हुई स्कूल में नॉनवेज पार्टी " प्रकाशित हुई और सोशल मीडिया पर उक्त खबर से संबंधित वीडियो वायरल होने के फलस्वरूप अमरसिंह मीना अध्यापक लेवल प्रथम, प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय तालाब की ढाणी, हिंगोटिया ब्लॉक गंगापुर सिटी के विरूद्ध विभागीय जांच प्रस्तावित करते हुए अमरसिंह मीना अध्यापक लेवल प्रथम को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-13 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।