शॉर्ट्स
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

मेरी खबर

Monsoon: राजस्थान में मौसम विभाग ने दे दी लेटेस्ट चेतावनी, गरज-चमक के साथ इन जिलों में होगी झमाझम बारिश, IMD Alert जारी

Heavy Rain: पिछले 24 घंटे में पूर्वी राजस्थान में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। इस दौरान राज्य में सर्वाधिक बारिश प्रतापगढ़ में 28.0 मिमी रिकॉर्ड की गई।

प्रतापगढ़

Akshita Deora

Sep 23, 2025

Rajasthan Rain
Play video
Photo: Patrika

IMD Alert: राजस्थान से मानसून की विदाई लगभग पूरी हो चुकी है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में अब मौसम शुष्क हो गया है और दिन का तापमान तेजी से बढ़ने लगा है। मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिमी राजस्थान से मानसून पूरी तरह विदा हो गया है, वहीं पूर्वी हिस्सों में हल्की गतिविधियां अभी जारी हैं। आने वाले 5 से 6 दिनों तक पश्चिमी राजस्थान में मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा।

वहीं पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 3-4 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। विशेष रूप से उदयपुर और कोटा संभाग के कुछ जिलों में गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं।

image

इन जिलों में बारिश का अलर्ट

मौसम केंद्र जयपुर की रिपोर्ट के अनुसार आज यानी 23 सितंबर को उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, सलूंबर, कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़ जिलों में कहीं-कहीं बारिश की संभावना जताई है।

ऐसा रहा मौसम

पिछले 24 घंटे में पूर्वी राजस्थान में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। इस दौरान राज्य में सर्वाधिक बारिश प्रतापगढ़ में 28.0 मिमी रिकॉर्ड की गई, जबकि पश्चिमी राजस्थान पूरी तरह शुष्क बना रहा।

ये रहा तापमान

राज्य का सबसे अधिक तापमान श्रीगंगानगर में 39.5°C और सबसे कम न्यूनतम तापमान सिरोही में 18.1°C दर्ज किया गया।

अजमेर: 25.5°C

भीलवाड़ा: 27.4°C

वनस्थली: 29.2°C

अलवर: 29°C

पिलानी: 29.2°C

सीकर: 28°C

चित्तौड़गढ़: 28°C

डूंगरपुर: 29°C

करौली: 30°C

दौसा: 30°C

प्रतापगढ़: 27.4°C

बाड़मेर: 33.5°C

जैसलमेर: 35°C

बीकानेर: 30.8°C

चुरू: 29.9°C

नागौर: 30.8°C

23 Sept 2025 12:34 pm

23 Sept 2025 11:54 am

