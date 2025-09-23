Monsoon: राजस्थान में मौसम विभाग ने दे दी लेटेस्ट चेतावनी, गरज-चमक के साथ इन जिलों में होगी झमाझम बारिश, IMD Alert जारी

IMD Alert: राजस्थान से मानसून की विदाई लगभग पूरी हो चुकी है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में अब मौसम शुष्क हो गया है और दिन का तापमान तेजी से बढ़ने लगा है। मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिमी राजस्थान से मानसून पूरी तरह विदा हो गया है, वहीं पूर्वी हिस्सों में हल्की गतिविधियां अभी जारी हैं। आने वाले 5 से 6 दिनों तक पश्चिमी राजस्थान में मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा।