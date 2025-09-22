Weather Update : IMD का बारिश पर नया अलर्ट, जानें राजस्थान में 22-23-24-25-26-27 सितम्बर को कैसा रहेगा मौसम

डेट - पूर्वी राजस्थान - पश्चिमी राजस्थान

21 सितम्बर - उदयपुर कोटा, अजमेर, जयपुर, भरतपुर संभागों में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना - मौसम शुष्क

22 सितम्बर - उदयपुर कोटा, अजमेर, जयपुर, भरतपुर संभागों में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना - मौसम शुष्क

23 सितम्बर - उदयपुर कोटा, अजमेर, संभागों में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना - मौसम शुष्क

24 सितम्बर - उदयपुर कोटा संभागों में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना - मौसम शुष्क

25 सितम्बर - उदयपुर कोटा संभागों में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना - मौसम शुष्क

26 सितम्बर - उदयपुर कोटा संभागों में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना - मौसम शुष्क

27 सितम्बर - उदयपुर कोटा संभागों में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना - मौसम शुष्क।