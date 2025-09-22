Weather Update : IMD का बारिश पर नया अलर्ट, जानें राजस्थान में 22-23-24-25-26-27 सितम्बर को कैसा रहेगा मौसम

Weather Update : मौसम विभाग के जारी नए अपडेट के अनुसार पूर्वी राजस्थान के उदयपुर, कोटा संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन के साथ हल्की-मध्यम बारिश की गतिविधियां आगामी 3-4 दिन जारी रहने की संभावना हैं। साथ ही जयपुर, भरतपुर, अजमेर संभाग के अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की प्रबल संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार जोधपुर, बीकानेर संभाग से मानसून विदा हो चुका है। आगामी 5-6 दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना है।
मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान में कही-कही पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम और उदयपुर व चित्तोड़गढ़ जिलों में भारी बारिश हुई। वहीं पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहा। प्रदेश में सर्वाधिक बारिश वल्लभनगर (उदयपुर) में 75.0 मिलीमीटर दर्ज हुई।
जयपुर में आज 22 सितम्बर दोपहर 2 बजे तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं आज अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
राजस्थान में इस मानसून सीजन में 1 जून से 21 सितंबर तक कुल 708.5 M.M. बरसात हो चुकी है। वैसे इस टाइम पीरियड में राजस्थान में 425.4 M.M. औसत बारिश होती है।
डेट - पूर्वी राजस्थान - पश्चिमी राजस्थान
21 सितम्बर - उदयपुर कोटा, अजमेर, जयपुर, भरतपुर संभागों में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना - मौसम शुष्क
22 सितम्बर - उदयपुर कोटा, अजमेर, जयपुर, भरतपुर संभागों में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना - मौसम शुष्क
23 सितम्बर - उदयपुर कोटा, अजमेर, संभागों में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना - मौसम शुष्क
24 सितम्बर - उदयपुर कोटा संभागों में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना - मौसम शुष्क
25 सितम्बर - उदयपुर कोटा संभागों में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना - मौसम शुष्क
26 सितम्बर - उदयपुर कोटा संभागों में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना - मौसम शुष्क
27 सितम्बर - उदयपुर कोटा संभागों में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना - मौसम शुष्क।