भरतपुर के मोती महल के झंडा विवाद में नया मोड़, मनुदेव सिनसिनी ने तोड़ा सदर गेट, पुलिस-प्रशासन में मचा हड़कंप

एसडीएम राजीव शर्मा और एडिशनल एसपी सतीश कुमार यादव मौके पर पहुंचे और एफएसएल टीम ने सबूत जुटाए। एडिशनल एसपी सतीश यादव ने बताया कि जांच में पता चला है कि तीन लोग थे, जिन्होंने सदर गेट पर टक्कर मारी और अंदर करीब 50 मीटर तक प्रवेश किया। यह झंडे को लेकर के राज परिवार का विवाद था लेकिन जानबूझकर के इसे तूल देने की कोशिश की गई है। पुलिस को फायरिंग की सूचना मिली थी लेकिन मामला कुछ और निकला। जब तीनों ने अंदर प्रवेश किया तो गेट की आवाज सुनकर गार्ड मौके पर आए। गार्डों को देखकर वे सभी भाग गए।