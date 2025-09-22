Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भरतपुर

भरतपुर के मोती महल के झंडा विवाद में नया मोड़, मनुदेव सिनसिनी ने तोड़ा सदर गेट, पुलिस-प्रशासन में मचा हड़कंप

Bharatpur : भरतपुर के मोती महल पर रियासतकालीन झंडा विवाद में नया मोड़ आ गया है। मनुदेव सिनसिनी ने सोशल मीडिया पर लाइव दिखाते हुए मोती महल के पीछे के सदर गेट को गाड़ी से तोड़ दिया और अंदर प्रवेश किया। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया।

भरतपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 22, 2025

Bharatpur Moti Mahal Flag Dispute New Twist Sadar Gate was demolished causing Police and Administration Panic
भरतपुर के बाहर पुलिस जाप्ता। पुलिस व एफएसएल टीम के अधिकारी जांच करते हुए। पत्रिका फोटो

Bharatpur : भरतपुर के मोती महल पर रियासतकालीन झंडा विवाद में नया मोड़ आ गया है। जाट समाज ने 21 सितंबर को मोती महल पर रियासतकालीन झंडा लगाने का ऐलान किया था, लेकिन महाराजा विश्वेंद्र सिंह की अपील के बाद उन्होंने अपना फैसला बदल दिया। इसके बावजूद पुलिस प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मोती महल के आस-पास पुलिस बल तैनात किया।

मनुदेव सिनसिनी ने तोड़ा सदर गेट

शाम होते ही मनुदेव सिनसिनी ने सोशल मीडिया पर लाइव दिखाते हुए मोती महल के पीछे के गेट सदर गेट को गाड़ी से तोड़ दिया और अंदर प्रवेश किया। मनुदेव सिनसिनी के हाथ में रियासतकालीन झंडा था और उन्होंने वीडियो बनाई, लेकिन झंडा नहीं लगाया। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया।

ये भी पढ़ें

भरतपुर राजघराना फिर सुर्खियों में, मोती महल पर झंडे को लेकर छिड़ा विवाद, क्या 21 सितम्बर को जुटेगी महापंचायत, जानें
भरतपुर
Bharatpur Royal Family is back in headlines Flag at Moti Mahal Dispute over Will a Mahapanchayat be held on 21 September

गार्डों को देखकर वे तीनों भाग गए

एसडीएम राजीव शर्मा और एडिशनल एसपी सतीश कुमार यादव मौके पर पहुंचे और एफएसएल टीम ने सबूत जुटाए। एडिशनल एसपी सतीश यादव ने बताया कि जांच में पता चला है कि तीन लोग थे, जिन्होंने सदर गेट पर टक्कर मारी और अंदर करीब 50 मीटर तक प्रवेश किया। यह झंडे को लेकर के राज परिवार का विवाद था लेकिन जानबूझकर के इसे तूल देने की कोशिश की गई है। पुलिस को फायरिंग की सूचना मिली थी लेकिन मामला कुछ और निकला। जब तीनों ने अंदर प्रवेश किया तो गेट की आवाज सुनकर गार्ड मौके पर आए। गार्डों को देखकर वे सभी भाग गए।

अनिरुद्ध सिंह ने स्वयं परिवाद दिया

पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि शांति व्यवस्था बनी हुई है। तीनों आरोपी मौके से भाग निकले हैं और पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है। पुलिस ने जिस गाड़ी से गेट को टक्कर मारी गई थी उसे मनुदेव सिनसिनी के आवास से अपने कब्जे में ले लिया है। उस वक्त अनिरुद्ध सिंह महल के अंदर थे। घटना के बाद मथुरा गेट थाने आकर अनिरुद्ध सिंह ने स्वयं परिवाद दिया है।

आरोपी जल्द पुलिस की गिरफ्त में होगा - पुलिस अधीक्षक भरतपुर

21 सितम्बर को एक समुदाय विशेष की ओर से झंडा विवाद पर चेतावनी दी गई थी। पुलिस रात्रि 8.30 बजे तक शहर सहित बॉर्डर पर तैनात रही। वाहनों को बोर्डर पर ही रोक दिया गया। रात 8.30 बजे बाद पीछे के गेट से एक व्यक्ति नशे की हालत में आया और महल के गेट पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया, जिसे महल की सिक्योरिटी ने रोक लिया। पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर लिया है। मामला दर्ज किया जा रहा है। आरोपी जल्द पुलिस की पकड़ में होगा।
दिगंत आनंद, पुलिस अधीक्षक भरतपुर

ये भी पढ़ें

Human Angle Story : भूख-बेबसी के बीच ‘काली’ को नहीं पता, क्या होते हैं सरकारी दस्तावेज? 8 बच्चों की मां खा रही ठोकरें
भीलवाड़ा
Rajasthan Human Angle Story Hunger and Helplessness Kali does not know what Government Documents eight children mother struggling to find a job

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Sept 2025 08:20 am

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / भरतपुर के मोती महल के झंडा विवाद में नया मोड़, मनुदेव सिनसिनी ने तोड़ा सदर गेट, पुलिस-प्रशासन में मचा हड़कंप

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.