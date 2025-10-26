Pratapgarh News: 34 दिन बाद अंडों से सुरक्षित निकले रूप सुंदरी सांप के 3 बच्चे, प्राकृतिक आवास में छोड़ा

प्रकृति में पाई जाने वाली सर्प प्रजातियां विविधता से भरी हुई हैं। कुछ सांप अपने विष के कारण जाने जाते हैं तो कुछ अपने रंग-रूप और व्यवहार से आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। ऐसी ही एक प्रजाति है ट्रिन्केट स्नैक जिसे स्थानीय रूप से रूप सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है। यह सांप देखने में बेहद सुंदर होता है और अपने शांत स्वभाव के कारण लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। यह गैर-विषैले सांपों के समूह में आता है। भारत में पाई जाने वाली यह प्रजाति मुख्य रूप से दक्षिण और मध्य भारत के जंगलों, खेतों और ग्रामीण इलाकों में देखी जाती है। अपने आकर्षक रंग-रूप के कारण रूप सुंदरी कहलाता है। इसके शरीर पर सुनहरी, भूरे और काले रंग की धारियां होती हैं जो इसे बेहद सुंदर बनाती हैं। रेस्क्यूअर जैन ने बताया कि इसकी लंबाई सामान्यत: 3 से 5 फीट तक होती है। सिर पर हल्का तिकोना आकार और आंखों के पीछे गहरी धारियां इसे अन्य सांपों से अलग पहचान देती हैं।