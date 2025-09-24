राजा भैया की पत्नी ने अब शेयर किया वीडियो, दिखा हथियारों का जखीरा, लड़की भी नजर आई

कुछ लोग मेरे घर छोड़ने की बात कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहती हूं मेरा कोई एक ऑडियो है क्या जिसमें मैंने किसी को गोली मारने की धमकी दी हो? लेकिन अभी इसका भी कोई संबंध उस अपराध से नहीं है जिसके सबूत मैंने दिए हैं। केवल जानकारी के लिये साझा कर रही हूं ताकि लोग गुमराह न हों। मैंने स्वेच्छा से घर नहीं छोड़ा था, बल्कि अवैध रिश्तों के ख़िलाफ़ सच बोलने और प्रतिरोध करने के कारण मुझे गोली फिर से चलाने की धमकी दी गई और हमें घर से बाहर निकाला गया। वजह केवल एक ही थी, जो अब कई तस्वीरों से साफ़ तौर पर उजागर हो चुकी है।