राजा भैया की पत्नी ने अब शेयर किया वीडियो, दिखा हथियारों का जखीरा, लड़की भी नजर आई

राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह लगातार तल्ख तेवर अपनाए हुए हैं। वह लगातार आक्रामक बनी हुई हैं। भानवी सिंह ने अब हथियारों के जखीरे का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किया है। उन्होंने कहा कि जब से मैंने हथियारों के फोटो और आडियो शेयर किया है तभी से मेरे चरित्र को धूमिल करने के लिए लगातार पैसा बहाया जा रहा है। अब पहले पढ़िए भानवी सिंह की पोस्ट…।
यह शायद पहली बार होगा कि बेहद खतरनाक किस्म के अवैध हथियार का पूरा जखीरा किसी व्यक्ति के पास होने की जानकारी सबूत सहित देने के बावजूद संबंधित व्यक्तियों को सबूत मिटाने, तथ्यों से छेड़छाड़ करने और शिकायतकर्ता की सुरक्षा को ही जोखिम में डालने का पूरा अवसर दिया जा रहा है।
यह इसलिए लिख रही हूं क्योंकि जब से मेरी शिकायत पीएमओ और गृहमंत्रालय से प्रक्रिया के तहत और संदर्भ सहित जांच के लिए प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को भेजी गई तब से सिलसिलेवार तरीके से मुख्य अपराध से ध्यान बंटाने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपनाकर सहानुभूति अर्जित करने और मेरे चरित्र हनन के लिए पानी की तरह पैसा बहाने का सिलसिला शुरू हो गया है।
भानवी सिंह ने एक महिला का चित्र भी अपनी पोस्ट में शेयर किया। उन्होंने कहा कि इस महिला का हथियारों से कितना प्रेम है यह आप फोटो में देख सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने दुबई के एक मामले का भी जिक्र किया और बताया कि दुबई पुलिस एक मामले की जांच कर रही है।
आगे उन्होंने कहा कि, 'मेरे न्याय के हित में कुछ ज़रूरी सवाल हैं। इतनी बड़ी मात्रा में खतरनाक किस्म के अवैध हथियार एकत्र करने की पुख्ता सबूत सहित जानकारी देने पर भी जांच एजेंसियां हाथ पर हाथ धर कर क्यों बैठी हैं?'
क्या इस तरह के weapon रखने की अनुमति किसी को है? क्या यह संगीन और गंभीर अपराध नहीं है? क्या इस तरह के हथियार रखने वाले व्यक्ति से लोगों की सुरक्षा को खतरा नहीं है?
यह भी ध्यान देने योग्य बात है जिस व्यक्ति पर यह आरोप है उनका ऑडियो भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है जिसमें उन्होंने गोली चलाने की बात स्वीकार करने के साथ ही यह भी धमकी दी है कि फिर से गोली चला देंगे। इतने संगीन अपराध की जानकारी देने के बाद मुझे उम्मीद थी कि सुरक्षा एजेंसियां मुझे सुरक्षा प्रदान करेंगी और न्याय के हित में लोगों की सुरक्षा का ख्याल करते हुए ऐसे संगीन अपराध की तत्परता से जांच करेंगी। लेकिन क्या यहां अपराध से ज़्यादा व्यक्ति महत्वपूर्ण है?
वह व्यक्ति जिसके पास राजनीतिक दल का कवच है। अपने दल में लोगों को पद देकर, कार्यकर्ताओं को भड़काकर मेरे खिलाफ माहौल बना रहा है जिससे मेरी और मेरी बेटियों की सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो गया है।
कुछ लोग मेरे घर छोड़ने की बात कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहती हूं मेरा कोई एक ऑडियो है क्या जिसमें मैंने किसी को गोली मारने की धमकी दी हो? लेकिन अभी इसका भी कोई संबंध उस अपराध से नहीं है जिसके सबूत मैंने दिए हैं। केवल जानकारी के लिये साझा कर रही हूं ताकि लोग गुमराह न हों। मैंने स्वेच्छा से घर नहीं छोड़ा था, बल्कि अवैध रिश्तों के ख़िलाफ़ सच बोलने और प्रतिरोध करने के कारण मुझे गोली फिर से चलाने की धमकी दी गई और हमें घर से बाहर निकाला गया। वजह केवल एक ही थी, जो अब कई तस्वीरों से साफ़ तौर पर उजागर हो चुकी है।
आज जिनसे ट्वीट कराया जा रहा है उनकी मजबूरी मैं समझती हूं। कोई सड़क पर नहीं आना चाहता। इसलिए उनसे मुझे कोई शिकवा नहीं। लेकिन फिर दोहरा रही हूं यहां रिश्तों की बात नहीं है। अपराध में शामिल लोग ध्यान भटका रहे हैं। मामला एक ही है वह है 'अवैध हथियारों' का जखीरा और इसमें शामिल पूरा अपराधी तंत्र जो समाज के लिए खतरा हैं। इसकी जांच कब होगी? अवैध हथियारों का जखीरा कहां से आया। क्या इसका किसी आपराधिक गिरोह से संबंध है?
मेरे पास अवैध हथियारों के ठोस इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हैं, जिन्हें मैंने संबंधित जांच एजेंसियों को सौंप दिया है, अतः अनुरोध है कि इन साक्ष्यों का वैज्ञानिक तरीके से मिलान कराते हुए त्वरित फोरेंसिक जांच करायी जाए। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच सीबीआई को सौंपी जाये ताकी लोगों की सुरक्षा से खिलवाड़ न हो। नवरात्रि का पावन अवसर है मुझे उम्मीद है न्याय, सत्य और बेटियों की पुकार को प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृहमंत्री और उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री सुनेंगे।
मेरे पास राजनीतिक दल नहीं है। मैं निजी स्वार्थ के लिए नेताओं कार्यकर्ताओं का उपयोग नहीं कर सकती लेकिन मेरे पास सत्य की शक्ति है। इस देश में एक निष्पक्ष जांच संभव है या नहीं यह संस्थाओं, कानून और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को तय करना है। मेरी और मेरी बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाये।