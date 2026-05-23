Rajasthan Weather: 25 मई से शुरू होगा नौतपा, प्रतापगढ़ के ज्योतिषाचार्य के अनुसार क्या है बारिश के संकेत?

मान्यताओं के आधार पर ज्योतिषाचार्य डॉ. संजय गील ने बताया कि ज्यैष्ठ माह में सूर्य के वृषभ राशि के 10 अंश से 23 अंश 40 कला तक नौतपा कहलाता है। इस दौरान तेज गर्मी बारिश के अच्छे योग बनते हैं। ऐसा माना जाता है कि नौतपा जितने अधिक तपते हैं तो उस साल बारिश भी अच्छी होती है। इसी प्रकार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में आद्र्रा नक्षत्र से लेकर दस नक्षत्रों तक यदि बारिश हो तो पूरे बारिश के मौसम में अच्छी बारिश के योग माने जाते हैं। यदि इन दसों नक्षत्रों में बारिश न हो और इन्हीं नक्षत्रों में तीव्र गर्मी पड़ जाए तो समझो उस साल बारिश जमकर होगी।