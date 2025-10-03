प्रतापगढ़: लग्जरी बस ने जीप को मारी टक्कर, हादसे में सरपंच की मौत

थाना प्रभारी घीसूलाल ने बताया कि सरपंच कैलाश मीणा पारिवारिक कार्य से जीप लेकर प्रतापगढ़ जा रहा था। गुरुवार रात जीप सामने से आ रही एक स्लीपर बस से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि जीप बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और कैलाश मीणा गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने उन्हें तुरंत जिला चिकित्सालय पहुंचाया।