प्रतापगढ़: लग्जरी बस ने जीप को मारी टक्कर, हादसे में सरपंच की मौत

धमोतर थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में ग्राम पंचायत खेड़ा नारसिंह माता के सरपंच कैलाश चंद (35) मीणा निवासी भैरूघाटी की मौत हो गई। यह हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर बावड़ी खेड़ा और धमोतर के बीच हुआ, जब उनकी जीप एक लबाना स्लीपर बस से टकरा गई।

प्रतापगढ़

kamlesh sharma

Oct 03, 2025

प्रतापगढ़। धमोतर थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में ग्राम पंचायत खेड़ा नारसिंह माता के सरपंच कैलाश चंद (35) मीणा निवासी भैरूघाटी की मौत हो गई। यह हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर बावड़ी खेड़ा और धमोतर के बीच हुआ, जब उनकी जीप एक लबाना स्लीपर बस से टकरा गई।

थाना प्रभारी घीसूलाल ने बताया कि सरपंच कैलाश मीणा पारिवारिक कार्य से जीप लेकर प्रतापगढ़ जा रहा था। गुरुवार रात जीप सामने से आ रही एक स्लीपर बस से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि जीप बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और कैलाश मीणा गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने उन्हें तुरंत जिला चिकित्सालय पहुंचाया।

उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंप दिया। वहीं सहकारिता मंत्री गौतम दक ने भी इस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। मृतक के बड़े भाई कमलेश मीणा ने शुक्रवार को पुलिस थाना धमोतर में रिपोर्ट दर्ज करवाई। वहीं पुलिस ने रात को ही बस को थाने में खड़ी करवाई।

Published on:

03 Oct 2025 06:14 pm

Hindi News / Rajasthan / Pratapgarh / प्रतापगढ़: लग्जरी बस ने जीप को मारी टक्कर, हादसे में सरपंच की मौत

प्रतापगढ़

राजस्थान न्यूज़

